Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Carport

Gescher (ots)

Zwei Mountainbikes haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Gescher entwendet. Zuvor hatten die Unbekannten eine Tür zu einem Carport an der Hainbuchenstraße aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 16.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

