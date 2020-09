Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecs am Bahnhof entwendet

Ahaus (ots)

Auf zwei Pedelecs der Marke Vogue hatten es Diebe am Mittwoch in Ahaus abgesehen. Die schwarzen Räder des Modells Infinity standen vor einem Gastronomiebetrieb am Busbahnhof. Ein Täter hatte sich gegen 19.30 Uhr an einem Rad zu schaffen gemacht und war mit seiner Beute geflüchtet. Die Verfolgung des Täters durch den Geschädigten und dessen Frau blieb erfolglos. Nicht nur das, sie mussten zudem feststellen, dass das zweite Rad in der Zwischenzeit auch noch gestohlen worden war. Den unbekannten Täter beschrieben die Eheleute wie folgt: circa 22 bis 23 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, dunkele Haare, südländische Erscheinung. Bekleidet war der Dieb mit einer dunkler Jacke und dunkler Hose. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

