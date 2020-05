Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Enkeltrick am Bad Vilbeler Südbahnhof: Kripo sucht Zeugen!

Friedberg (ots)

Nachdem sich am gestrigen Dienstag eine weibliche Trickbetrügerin als deren Schwiegertochter ausgab, ergaunerte diese mehrere Tausend Euro Bargeld von einer 83-Jährigen. Nun fragen die Ermittler nach Zeugen.

Was war geschehen?

Etwa mit den Worten "Rate doch mal, wer hier ist!" startete die Anruferin gegen 15 Uhr das Telefongespräch mit der Vilbeler Seniorin. Durch sehr geschickte Gesprächsführung beeinflusste sie die ältere Dame.

Im Glauben, sie helfe einer Familienangehörigen beim Immobilienkauf, suchte die Seniorin ein nahegelegenes Geldinstitut auf. Dort hob sie Bargeld in fünfstelliger Höhe ab.

Dann setzte sie sich auf die Bänke am Südbahnhof neben den dortigen Briefkästen und wartete.

Kurz nach 16 Uhr kam ein Mann auf die Dame zu. Er gab sich als Gerichtsdiener aus, der von der Schwiegertochter beauftragt worden sei.

Die Rentnerin übergab dem Unbekannten die Banknoten, woraufhin dieser zu Fuß wegging.

Im weiteren Verlaufe rief die Geschädigte dann ihre Schwiegertochter an. Erst zu diesem Zeitpunkt flog der Schwindel auf. Angehörige verständigten darauf die Polizei.

Die Friedberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. So soll sich zur Tatzeit eine junge Frau mit Kind in der Nähe der Sitzbänke aufgehalten haben. Diese wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler fragen außerdem:

+Wer konnte die Tat beobachten?

+Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

+Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

