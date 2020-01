POL-PDPS: Sachbeschädigungen

Polizeidirektion Pirmasens

Sachbeschädigungen

Zweibrücken

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet in den nachfolgend geschilderten Fällen von Sachbeschädigungen um Zeugenhinweise:

Zeit: 14.01.2020, 15:00 Uhr - 15.01.2020, 00:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Bleicherstraße, dortiger Parkplatz SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einer Mixery-Glasflasche gegen das Heck eines geparkten grauen Alfa Romeo Giuletta, so dass unterhalb der Heckscheibe eine Delle und Kratzer entstanden. Der Sachschaden beträgt ca. 300 EUR.

Zeit: 14.01.2020, 23:55 Uhr - 15.01.2020, 00:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Luitpoldstraße 22 SV: Ein bislang unbekannter Täter warf in eine am Straßenrand stehende Mülltonne einen oder mehrere Feuerwerkskörper, so dass der Inhalt der Mülltonne Feuer fing und das Gefäß vollständig zerstört wurde. Der Schaden beträgt ca. 200 EUR.

