Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Siebenjähriger Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrrädern hat ein sieben Jahre alter Junge am Mittwoch in Borken-Burlo leichte Verletzungen erlitten. Ein 30-Jährige war gegen 14.55 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der L572 in Richtung Oeding unterwegs. Als die Südlohnerin an der Einmündung Sperlingstraße abbremste, bemerkte der hinter ihr fahrende Junge das zu spät. Er prallte auf den Radanhänger am Fahrrad der Frau und stürzte in den Straßengraben neben der Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Siebenjährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

