Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Überfall in Wohnung (Folgemeldung)

Lippstadt (ots)

Die am Dienstag, nach dem Überfall in einer Wohnung, am Krankenhaus festgenommenen drei Lippstädter, 18, 19 und 24 Jahre alt, wurden dem Haftrichter vorgeführt. Sie wurden in Untersuchungshaft geschickt. (wo)

