Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Radfahrer leicht verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:50 Uhr, ist es auf der L856 an der Einmündung Opmünder Weg zu einem Unfall gekommen. Ein 22-jähriger Autofahrer wollte aus dem Opmünder Weg nach rechts auf die L856 abbiegen. Dabei übersah er einen 51-jährigen Radfahrer, der in Richtung Soest unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. (wo)

