Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Demonstration

Soest (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2020, findet in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr eine Demonstration statt. Die Teilnehmer werden mit Fahrrädern einen Demonstrationszug bilden. Dieser wird sich durch die Stadt bewegen. Der Start ist am Bahnhof. Zugweg: Bahnhofstraße, Walburger-Osthofen-Wallstraße, Nottebohmweg, Naugardenring, Danziger Ring, Schleswiger Ring, Bergenring, Londonring, Brüggering, Kölner Ring, Westenhellweg, Jakobistraße, Potzdamer Platz, Ulricher Straße, Ulrichertor, Brunowall, Immermannwall, Nelmannwall. Die Abschlusskundgebung findet am Georg-Plange-Platz statt. Während des Demonstrationszuges kann es zu Verkehrsstörungen entlang der Zugstrecke kommen. Die Polizei wird die Veranstalrtung begleiten um notwendige Absperrmaßnahmen zu treffen. Ortskundige werden gebeten die Bereiche im genannten Zeitraum weiträumig zu umfahren. Es handelt um eine Demonstration der Bewegung "Fridays for Future". (lü)

