Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radler gestürzt

Soest (ots)

Auf regennasser Fahrbahn ist am Mittwochabend, gegen 19:25 Uhr, bei einem Bremsmanöver ein 61-jähriger Radfahrer gestürzt. Er war auf der Lange Wende in Richtung Opmünder Weg unterwegs und wollte nach links in den Seidenstückerweg abbiegen. Beim Sturz verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell