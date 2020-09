Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb "entkleidet" Schaufensterpuppen

Bocholt (ots)

Entblößt standen am Mittwoch in Bocholt zwei Schaufensterpuppen dar, nachdem sie zur Zielscheibe eines Diebes geworden waren: Der dreiste Täter hatte sie entkleidet und so eine Lederjacke und einen Mantel erbeutet. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 12.00 Uhr vor einem Geschäft am Berliner Platz. Ein Zeuge hatte kurz zuvor beobachtet, dass ein Passant sich in auffälliger Weise für die betreffenden Kleidungsstücke interessierte. Der Mann war circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte braune Haare und war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem hellblau-kariertem Hemd. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

