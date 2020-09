Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geschädigter nach Unfall gesucht

Heek (ots)

Einen Schaden an einem geparkten Pkw hat eine 72-Jährige am Dienstag in Heek angerichtet. Die Gronauerin gab an, dass sie auf einem Diskounterparkplatz am Gleisweg in eine enge Parklücke fahren wollte, sich dann aber doch um entschieden und eine breitere Lücke gesucht habe. Beim Einparkvorgang hatte sie gegen 18.50 Uhr das Gefühl, über eine Bodenunebenheit gefahren zu sein. Dieses hat sie aber nicht mit einem Zusammenstoß in Verbindung gebracht. Erst später bemerkte sie den Schaden an ihrem schwarzen VW Golf. An dem Fahrzeug der Gronauerin befand sich weißer Lack. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter Tel. (02561) 9260 an das Verkehrskommissariat in Ahaus.

