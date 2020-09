Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet mit erheblichem Schaden

Borken (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag in Borken nach einem Auffahrunfall geflüchtet. Der Fahrer eines silbernen Mercedes-Benz war hinter einem Lkw aus Richtung Bocholt kommend in den Kreisverkehr Butenwall / Bocholter Straße / Brinkerstraße eingefahren. Als der 50-jährige Lkw-Fahrer aus Borken verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der Unbekannte auf. An dem Lkw entstand geringer Sachschaden. Der Mercedes muss im vorderen Bereich erhebliche Beschädigungen aufweisen, berichtete der Geschädigte. Das Geschehen trug sich gegen 15.20 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

