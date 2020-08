Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, dem 29.08.2020 zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Vollmersbachstraße 65 in 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW vermutlich beim Ein-oder Aussteigen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen und Hinweise bitte an



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

Telefax: 06781-561-5182

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell