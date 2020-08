Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Hermeskeil (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 29.08.2020, wurde in der Zeit zwischen 13:15 Uhr bis 16:10 Uhr, die komplette linke Fahrzeugseite eines rotfarbenen Peugeot 2008 mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Der Peugeot war zur Tatzeit am Waldrand neben dem Waldweg zwischen Grimburg und dem Kellersteg geparkt. Hinweise werden erbeten an die PI Hermeskeil unter der Nummer: 06503 / 9151-0

