Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 27.08.2020 kam es zwischen 09:30 - 13:30 Uhr in der Mainzer Straße, Höhe Hausnummer 51, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsunfallverursacher beschädigte einen rechtsseitig geparkten schwarzen PKW der Marke Ford. Das Fahrzeug war gegenüber der Schranke des Opal-Hotels in der Mainzer-Straße, kurz hinter dem Kreisel, abgestellt. Die Beschädigungen befinden sich auf der linken Fahrzeugseite, zur Fahrbahn hin und liegen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.

