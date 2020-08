Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Vereinsheim des Segelflugplatzes in Kell am See

Hermeskeil (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Donnerstag, 28.08.2020, 20:00 Uhr bis Freitag, 29.08.2020, 16:15 Uhr in das Vereinsheim des Segelflugplatzes in Kell am See ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und brachen eine Geldkassette auf. Aus dieser entwendeten sie das darin befindliche Münzgeld.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503/9151-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/91510

pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell