Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Pedelec ins Rutschen geraten und gestürzt -Heiligenhaus-2008042

Mettmann (ots)

Am 08.08.2020, gegen 10.10h, befuhr eine 47-jährige Essenerin mit ihrem Pedelec (Focus) die Losenburger Straße in Richtung der Straße Holzsiepen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen geriet die 47-jährige während des Abbiegevorgangs in die Straße Holzsiepen zu weit nach rechts und rutschte auf einem am Fahrbahnrand liegenden Laubhaufen aus. Sie verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wo sie stationär verblieb. Das Fahrrad konnte, bei den zuvor herbeigeeilten Ersthelfern, unbeschädigt untergestellt werden.

