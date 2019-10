Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Meldung "Sattelzug nach Unwetter verunglückt - Bundesstraße 217 stundenlang gesperrt": Sperrung dauert wegen Reinigung der Fahrbahn an

Bad Münder (ots)

Die Reinigungsarbeiten gestalten sich schwieriger, als zunächst angenommen. Eine Spezialfirma ist derzeit dabei, die Fahrbahn porentief zu reinigen. Nach neuster Prognose wird die Sperrung in Richtung Hameln bis in die Abendstunden andauern. Auch die Gegenfahrbahn muss noch nachgereinigt werden. Es kann dann in Richtung Springe ebenfalls zu Behinderungen kommen.

Betroffen ist der Streckenabschnitt der B217 zwischen Altenhagen I und Hachmühlen.

