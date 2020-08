POL-ME: Fahrradfahrer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Mettmann - 2008041

Polizei Mettmann

Am Samstag, den 08.08.20, gegen 13:51 Uhr, befuhr eine 53jährige Mettmannerin mit ihrem Pedelec der Marke Giant den Bibelskircher Weg in Fahrtrichtung Teichstraße. Auf einem leicht abschüssigen Teilstück kam die Fahrradfahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte schwer. Besucher des angrenzenden Golfclubs alarmierten den Rettungsdienst und leisteten erste Hilfe. Durch das Sturzgeschehen wurde die Mettmannerin derart verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen werden musste. Die Radfahrerin trug keinen Fahrradhelm. Das leicht beschädigte Pedelec konnte an Angehörige übergeben werden.

