Polizei Mettmann

POL-ME: Gasflaschenexplosion - kein Fremdverschulden feststellbar - Velbert - 2008039

Mettmann (ots)

Der Brand eines Unterstandes und die Explosion einer Gasflasche am frühen Donnerstagmorgen (06. August 2020) auf einem Grundstück an der Werdener Straße in Velbert sind nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung entstanden.

Das war passiert:

Gegen 04:55 Uhr wurde der Anwohner eines Grundstücks an der Werdener Straße in Velbert durch eine laute Explosion geweckt. Ursache war die Entzündung einer Gasflasche, die in einem hölzernen Unterstand auf dem Gartengrundstück gelagert worden waren. Der Anwohner fand einen brennenden Unterstand vor und informierte unmittelbar die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle brachte.

Die Brandexperten der Kriminalpolizei teilen im Rahmen erster Ermittlungen nun mit, dass der Brand vermutlich durch eine thermische Überlastung entstanden ist. Ein Fremdverschulden kann, nach dem jetzigen Erkenntnisstand, derzeit ausgeschlossen werden.

Der Sachschaden kann nicht näher beziffert werden.

