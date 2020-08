Polizei Mettmann

POL-ME: 63-Jähriger bei Sturz auf die Fahrbahn verletzt - Velbert - 2008036

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06. August 2020) wurde ein 63-jähriger Velberter bei einem Sturz auf die Fahrbahn der Heeger Straße in Velbert von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb.

Das war passiert:

Gegen 17:35 Uhr hielten sich mehrere Personen an der Bushaltestelle "Heeger Brücke" an der Heeger Straße in Velbert-Langenberg auf. Sie hatten die Absicht, an einem dortigen Laternenmast ein Plakat anzubringen.

Ein 71-Jähriger stand hierzu auf einer Leiter, um das Plakat mit Kabelbindern zu befestigen. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter. Ein unter ihm stehender 63-Jähriger kam dadurch ebenfalls zu Fall. Unglücklicherweise stürzte der 63-jährige Velberter auf die Fahrbahn, wo er von einem passierenden Mercedes Smart einer 39-Jährigen aus Datteln touchiert und schwer verletzt wurde.

Der Velberter wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär verblieb. Der Smart wurde an der Verkleidung beschädigt und blieb fahrbereit.

