Polizei Mettmann

POL-ME: Diensthündin "Kira" beißt Angreifer - Hilden - 2008038

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein alkoholisierter 38-jähriger Wuppertaler, der zuvor eine Sachbeschädigung begangen hatte, wurde am Donnerstagnachmittag auf der Schulstraße in Hilden von unserer Diensthündin "Kira" in den Unterarm gebissen. Der Wuppertaler wurde umgehend erstmedizinisch versorgt und musste anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das war passiert:

Gegen 16:00 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein Mann den Außenspiegel eines geparkten Renault Twingo auf der Schulstraße in Hilden mittels eines gezielten Fußtritts abtrat. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe angetroffen werden.

Der 38-jährige polizeibekannte Wuppertaler, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, reagierte so aggressiv auf die eingesetzten Beamten, so dass diese weitere Verstärkungskräfte anforderten. Als ein Hundeführer und seine Diensthündin "Kira" als erstes Unterstützungsfahrzeug das Einsatzgeschehen erreichten, kam er lauthals schreiend auf "Kira" und sein Herrchen zu. "Kira" reagierte auf die Distanzunterschreitung sofort und biss in den ausgestreckten Unterarm des Wuppertalers.

Er wurde durch die Beamten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstmedizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein umliegendes Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Gegen den 38-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet. Zu weiteren Beweiszwecken wurde die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell