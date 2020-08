Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei, Dein Freund und Helfer - Velbert - 2008037

Mettmann (ots)

Dass die Polizei nicht nur für Menschen "Dein Freund und Helfer" ist, bewiesen am Mittwochnachmittag (05. August 2020) mehrere Polizeibeamte auf der Nevigeser Straße in Velbert.

Das war passiert:

Gegen 16:05 Uhr meldete ein Anrufer vier freilaufend Kühe auf der Schmalenhofer Straße, die sich über die Straße "Am Schnapstüber" schließlich auf die stark befahrene Nevigeser Straße begaben. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen versuchten die Beamten, die Kühe unbeschadet von der Hauptverkehrsstraße in eine Sackgasse abzuleiten, welche sich unmittelbar neben einem großen Autohaus befindet. Die Kühe folgten zunächst sittsam den "Anweisungen" der Beamten, um dann jedoch plötzlich und - aufgrund der körperlichen Ausmaße - unhaufhaltsam abzubiegen und sich fluchtartig in das Autohaus zu begeben.

Ob die Tiere zunächst versucht hatten, sich in dem Autohaus vor den eingesetzten Beamten zu verstecken bleibt Interpretationssache. Fakt ist, dass unsere couragierten Beamten die Flüchtigen mutig verfolgten und "dingfest" machen konnten. Allerdings konnten sie nicht, wie unsere üblichen Festgenommenen, im eigenen Streifenwagen abtransportiert werden.

Glücklicherweise konnte der eigentliche Besitzer erreicht werden. Mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen konnten die Tiere dazu gebracht werden, das Autohaus zu verlassen und sich in das mobile Gatter zu bewegen, welches der Bauer zum Abtransport mitgebracht hatte. Anschließend wurden die vier Ausreißer zu ihrer Wiese zurückgebracht.

