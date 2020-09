Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Taschendiebe unterwegs

Gescher (ots)

Auf ein Portemonnaie hatten es Taschendiebe am Dienstag in Gescher abgesehen. Die Geschädigte war in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße, als sie an der Kasse bemerkte, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet worden war. Die Tat trug sich in der Zeit von 10.40 bis 11.00 Uhr zu. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

