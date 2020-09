Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Fensterscheiben an Schule beschädigt

Velen (ots)

Ein Unbekannter hat am Wochenende mehrere Fensterscheiben an einer Schule in Velen beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter mit Gegenständen gegen die vier Fenster geworfen und dabei jeweils die äußeren Scheiben der Doppelverglasung zerstört. Abgespielt hat sich die Tat zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, an der Straße "An der Krummen Mauer". Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell