Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vorfahrt genommen und geflüchtet

Stadtlohn (ots)

Die Vorfahrt hat ein Autofahrer einer 32-jährigen Radfahrerin in Stadtlohn genommen. Die Stadtlohnerin war mit ihrem Rad gegen 21.00 Uhr auf der Gartenstraße aus Richtung Brakstraße kommend unterwegs und wollte in die Dufkampstraße nach links abbiegen. Ein von links kommender Fahrer eines schwarzen Kleinwagens übersah die Frau. Der Autofahrer sei noch ausgewichen, gab die 32-Jährige an. Trotzdem kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Bei dem Sturz verletzte sich die Stadtlohnerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. An der Kreuzung gilt die Verkehrsregel "Rechts-vor-links". Der Unbekannte entfernte sich über die Dufkampstraße stadtauswärts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

