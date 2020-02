Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eigentümer von zwei Fahrrädern in Höxter gesucht

Höxter (ots)

Im Stadtgebiet von Höxter sind in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder sichergestellt worden, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Ein Fahrrad der Marke "Bulls", Modell "Sport 150", in den Farben Schwarz und Silber ist im Bereich Pfennigbreite in Höxter aufgefunden worden.

Das zweite Fahrrad wurde im Wohngebiet am Krängelweg in Höxter entdeckt. Es handelt sich um ein graues Mountainbike der Marke Focus, Modell "Sport Series Whistler". In beiden Fällen bittet die Polizei Höxter um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

