Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Einbrecher hebeln Fenster auf

BorkenBorken (ots)

Schmuck, Bargeld und Papiere haben Einbrecher am Montag in Borken gestohlen. Die Täter waren zwischen 17.00 Uhr und 18.25 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße "Am Friedhof" im Ortsteil Weseke eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

