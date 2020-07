Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm - Süden (ots)

Am Sonntag, 19. Juli 2020 um 00.15 Uhr kam im Kreuzungsbereich Caldenhofer Weg / Ahornallee / Birkenallee ein 22-jähriger Radfahrer aus Hamm zu Fall und verletzte sich schwer. Der Radfahrer befuhr den Caldenhofer Weg und beabsichtigte die Ahornallee zu überqueren, um den Caldenhofer Weg weiter in Richtung Westtünnen zu befahren. Auf der dortigen Fußgängerinsel kam er aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er stationär. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 22-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es war unbeschädigt. (ab)

