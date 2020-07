Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf dem Bockumer Weg - Zeugen gesucht

Hamm - Norden (ots)

Am Samstag, 18. Juli 2020 wurde ein 28-Jähriger aus Iserlohn gegen 23.20 Uhr in einen Hinterhalt gelockt und von drei Tätern ausgeraubt. Der 28-Jährige befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Bockumer Weg und wollte zur dortigen Star-Tankstelle. Diese hatte jedoch bereits geschlossen. Er wurde von drei Männern angesprochen, dass es in einem Verbindungsweg vom Bockumer Weg zum Nordenstiftsweg einen Kiosk gibt, der noch geöffnet habe. Dieser Weg befindet sich auf Höhe der Hausnummer 121a. Dort angekommen musste der 28-Jährige jedoch feststellen, dass es an der beschriebenen Örtlichkeit keinen Kiosk gibt. Er traf wiederum auf die drei Männer und wurde sofort attackiert. Ein Täter zog ihn am T-Shirt vom Fahrrad, ein weiterer Täter schlug ihm in das Gesicht. Der Geschädigte fiel zu Boden und die drei Täter forderten die Herausgabe seines Handys. Der Geschädigte hatte jedoch kein Handy dabei, so dass sich die Täter mit der Herausgabe eines geringen Bargeldbetrages zufrieden gaben. Sie ließen von ihrem Opfer ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt, er benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: alle drei Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, von schlanker Statur, südeuropäischer Phänotypus mit dunklen Haaren und dunklen Bärten, dunkel gekleidet, wobei ein Täter eine Nike Jogginghose und eine Strickjacke trug. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

