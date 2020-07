Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Backshop

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 18. Juli 2020 wurde gegen 04.45 Uhr ein Backshop auf der Hammer Straße überfallen. Der Täter betrat zur genannten Zeit die Räumlichkeit und bestellte bei der 37-jährigen Verkäuferin einen Kaffee. Als die Kassierein den Kaffee abkassieren wollte, hielt der Täter ihr ein Messer vor und verlangte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem er das Geld in einer mitgebrachten Stofftasche verstaut hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 20 und 40 Jahre alt, vermutlich deutscher Herkunft, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, normale Statur, trug eine dunkle Basecap, einen weißen Mund-Nasen-Schutz, einen schwarzer Sweater und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

