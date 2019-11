Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Scheibe am Gleis 2 eingeworfen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 04.11. auf den 05.11.2019 wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe am Gleis 2 (Fahrtrichtung Neustadt) an einem Unterstand des Bahnhofes in Edenkoben eingeworfen. Es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro, die DB Regio wurde zwecks Beseitigung der Scherben informiert. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell