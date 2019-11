Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfall beim Überholen auf der Autobahn

Edenkoben (ots)

Eher glimpflich ging ein Unfall auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe am 05.11.2019 gegen 08:40 Uhr aus, welcher sich kurz nach der Anschlussstelle Edenkoben ereignete. Hierbei wollte der 32-jähgrige BMW-Fahrer einen vor ihm fahrenden LKW überholen. Beim Ausscheren auf die Überholspur übersah dieser jedoch den 25-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro, bei solchen Unfallhergängen auf der Autobahn muss aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten normalerweise mit schlimmsten Folgen gerechnet werden. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Flensburg rechnen.

