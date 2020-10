Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (21.10.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein elektronisches Gerät aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Tatverdächtige gegen 13.30 Uhr das Drogeriegeschäft betrat und einen Artikel in seiner Jackentasche versteckte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn fest. Offenbar hatte er einen Rasierer gestohlen. Außerdem fanden sie ein Messer bei dem Mann. Der 23-jährige wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (22.10.2020) einem Haftrichter vorgeführt.

