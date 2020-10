Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschädigter nach Auseinandersetzung gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht den mutmaßlichen Geschädigten einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend (21.10.2020) im Stuttgarter Osten zugetragen haben soll. Mehrere Zeugen meldeten bei der Polizei gegen 20.20 Uhr im Bereich einer Tankstelle an der Wagenburgstraße eine Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen. Eine Person soll ein Messer, eine weitere möglicherweise eine Eisenstange in der Hand gehalten haben. Kurz darauf wurde ein Mann mit einer Flasche beworfen, der daraufhin in Richtung Schwarenbergstraße und Höscheleweg flüchtete. Die drei mutmaßlichen Kontrahenten verfolgten den Flüchtenden. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten waren keine Personen mehr feststellbar. Zeugen und insbesondere der Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

