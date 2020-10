Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Jugendliche legen Feuer in Turnhalle

Duisburg (ots)

Zeugen haben am Sonntagnachmittag (4. Oktober, 15:20 Uhr) zwei Jugendliche beobachtet, die vor der Turnhalle der ehemaligen leerstehenden Schule an der Frankenstraße offenbar "Schmiere" gestanden haben. Sie riefen in die Halle "Jetzt kannst Du loslegen". Kurz darauf rannten die Unbekannten weg und Rauch stieg auf. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Jugendlichen kennen. Zwei von ihnen können beschrieben werden: Sie sind etwa 12 bis 14 Jahre alt. Einer trug eine Goldkette, hatte eine runde Brille auf und einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift auf an. Der andere war mit einem blau/roten T-Shirt bekleidet. Exakt einen Monat zuvor, am 4. September, hatte es an gleicher Stelle in der Turnhalle gebrannt. Auch hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Kriminalkommissariat 11 nimmt unter der Rufnummer 0203 2800 Hinweise entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell