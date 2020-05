Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Motorradfahrer

Döttesfeld / Oberähren (ots)

Am 29.05.2020 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der Landstraße 267 zwischen Puderbach und Döttesfeld OT Niederähren ein schwerer Verkehrsunfall, wobei zwei Motorradfahrer ausgangs einer Kurve im Begegnungsverkehr miteinander kollidierten. Nach ersten Erkenntnissen wurde der kurveninnenfahrende Motorradfahrer am Ende der Kurve herausgetragen und kollidierte dadurch auf der Gegenfahrbahn mit dem zweiten Motorradfahrer. Die verletzten Motorradfahrer wurden nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort, jeweils mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Des Weiteren war ein Polizeihubschrauber für das Anfertigen von Luftbildern im Einsatz. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 21:15 Uhr voll gesperrt.

