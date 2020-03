Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann nach versuchter exhibitionistischer Handlung gesucht

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 13.10 Uhr, ging eine 13-jährige Schülerin aus Castrop-Rauxel auf dem Gehweg der Lange Straße in Richtung Ochsenkamp. In Höhe eines Eiscafes sprach sie ein Mann an, um nach dem Weg zu fragen. Bei dem Gespräch öffnete er seine Jeanshose und zog den Reissverschluss herunter. Die 13-Jährige bat Passanten um Hilfe, worauf der Mann in Richtung eines Lebensmittelgeschäftes flüchtete. Der Täter war 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte blonde Haare und trug eien scharze/grüne Jacke und eine Bluejeans,. Er hatte einen schwarz/grauen Rucksack dabei. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell