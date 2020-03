Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall auf Tanksstelle an der Bottroper Straße

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 23.45 Uhr, betrat ein unbekannter unmaskierter Mann eine Tankstelle auf der Bottroper Straße. Hier sprach er die 56-jährige Angestellte zunächst an und gab an, Zigaretten kaufen zu wollen. Plötzlich zog er eine Schusswaffe und forderte die 56-Jährige auf, Geld und Zigaretten in seinen mitgebrachten grauen Rucksack zu legen. Als die Angestellte nicht schnell genug die Kasse geöffnet bekam, flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Verkaufsraum in südliche Richtung (Hegestraße). Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen vollen, gepflegten Bart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Unter der Kapuze trug er eine graue Mütze. Weiterhin hatte er eine dunkle Hose an und einen grauen Rucksack dabei. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell