Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Spritdiebstahl, Fahrzeugdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Samstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Schophof auf. Da die Wohnung leer steht, wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

In der Nacht zu Sonntag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Bürofenster zu einem Ladenlokal an der Siemensstraße. Die Täter gelangten in das Büro. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich zwei Katzenklappen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend haben unbekannte Täter am Westfalenring Kraftstoff aus einem Lkw-Tank entwendet. Neben dem Fahrzeug lagen Schläuche, mit denen der Sprit vermutlich umgefüllt wurde. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen schlugen Unbekannte ein Fensterelement zu einem Ladenlokal am Lipper Weg ein. Aus dem Geschäft wurde ein Tresor entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter ein Kleingartenhaus an der Merveldtstraße auf. Entwendet wurde zahlreiches Werkzeug. Der Abtransport der Beute erfolgte vermutlich mit einer Schubkarre.

Dorsten

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte die Eingangstür zu einem Büro einer Firma an der Straße Burenkamp auf. Entwendet wurden Bargeld, ein Drucker und ein Fahrzeugschlüssel. Mit dem Schlüssel entwendeten die Täter einen Toyota Yaris vom Firmengelände. Das Auto konnte An der Wienbecke aufgefunden werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

An der Lippestraße brachen unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und heute 06:30 Uhr in ein Ladenlokal ein. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelten sie die Kellertür auf. Entwendet wurden Friseurwerkzeuge. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus an der Herzogstraße ein. Über die Kellertür gelangten sie ins Haus. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zwischen Samstag 13:00 Uhr und heute 07:30 Uhr haben unbekannte Täter zwei Bauwagen an der Scharnhölzstraße aufgebrochen. Entwendet wurden diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. An den Türen der Bauwagen entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Freitagmorgen, gegen 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Ladenlokal an der Hochstraße ein. Um in das Geschäft zu gelangen, schlugen sie eine Schaufensterscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und heute 09:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen weißen Peugeot Boxer an der Steverstaße. Das Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

