Polizei Duisburg

POL-DU: Schwerer Raub in Duisburg-Aldenrade

Duisburg-Aldenrade (ots)

Am 02.10.2020, um 21:55 Uhr kam es auf der Schulstraße in Duisburg Aldenrade zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Fahrzeugführers. Nachdem eine weibliche Person den Fahrzeugführer anhielt um diesen um Bargeld zu bitten, öffneten mehrere männliche Personen die Beifahrertür des Fahrzeugs. Sie schlugen auf den Geschädigten ein und entwendeten Bargeld. Hierdurch wurde der Geschädigte leicht verletzt. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Die Beschuldigten flüchteten zu Fuß in Richtung Friedrich - Ebert - Straße. Zwei der Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden.

weiblich ca. 20-25 Jahre alt dunkle Haare mit Zopf vermutlich Südländer weiße Jacke dunkle Schuhe

männlich ca. 20-25 Jahre alt ca. 190 - 195 cm groß vermutlich Südländer dick

Hinweise bitte an:

PP Duisburg, Direktion Kriminalität, KK 13, Tel.: 0203-280-0

