Polizei Duisburg

POL-DU: Polizei sucht Zeugen für Radfahrerunfall

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall zwischen zwei Radfahrern am vergangenen Dienstag (30. September) gegen 13:45 Uhr auf der Heerstraße in der Nähe zur Walzenstraße. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr auf dem Fahrradschutzstreifen, als ihm der Unbekannte entgegenkam und mit ihm zusammenstieß. Obwohl der Duisburger stürzte und sich verletzte, setzte der andere seine Fahrt in Richtung Sedanpark fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den flüchtigen Fahrradfahrer gesehen haben oder kennen. Er ist etwa 25 Jahre alt, hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare, ein ovales Gesicht und trug eine braune Wildlederjacke. Das Verkehrskommissariat 22 nimmt Zeugenhinweise unter 0203 2800 entgegen.

