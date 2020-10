Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mit Wechseltrick Geld gestohlen

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Donnerstag (1. Oktober) gegen 15:30 Uhr auf der Gallenkampstraße mit dem Wechseltrick Geld gestohlen. Er hatte einen Senior vor einem Sanitätshaus gefragt, ob er einen Fünfeuroschein in Kleingeld für den Parkscheinautomat wechseln könnte. Der 78-Jährige holte Münzgeld aus der Hosentasche. Das reichte dem Unbekannten nicht, so dass der Senior seine Geldbörse zum Wechseln eines Zehneuroscheins zückte. Plötzlich benötigte der Dieb kein Kleingeld mehr und lief in Richtung Mercatorstraße weg. Kurze Zeit später bemerkte der Duisburger, dass ihm mehrere hundert Euro Bargeld fehlten. Die Polizei sucht Zeugen, die den dunkel gekleideten, 1,80 Meter großen Mann mit hellen Haaren gesehen haben. Er soll einen Regenschirm dabei gehabt haben, den er zwischendurch ausgebreitet auf den Gehweg gelegt hatte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

