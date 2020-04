Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 24.04.2020 bis 26.04.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Besondere Vorkommnisse / Allgemeinverfügung der Stadt Salzgitter

Auf Grund des überwiegend schönen Wetters konnte trotz des immer noch bestehenden Kontaktverbotes ein erhöhtes Personenaufkommen im Stadtgebiet von Salzgitter festgestellt werden. Insbesondere in Parkanlagen und am Salzgittersee, aber auch auf Wochenmärkten in Salzgitter Bad und Lebenstedt, waren viele Menschen unterwegs. Es wurden auch immer wieder Personengruppen festgestellt, die gegen die Verfügung verstießen. Insgesamt wurden diesbezüglich 57 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Salzgitter Bußgelder ab 150 Euro verhängt werden können.

