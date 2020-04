POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 25.04.2020

Polizei Salzgitter

Diebstahl aus PKW Am 24.04.2020 zwischen 05:50 Uhr und 14:20 Uhr wurde im Meierkamp in Hohenhameln durch einen bislang unbekannten Täter das hintere, rechte Dreieckfenster eines VW Golf eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Damenhandtasche entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 520 Euro.

Sachbeschädigung durch Feuer Zwischen dem 21.04.2020 und dem 23.04.2020 kam es im Bereich Duttenstedt, dortiger Kiesteich zwischen der Autobahn und dem Mühlenberg, zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. In diesem Zusammenhang wird auf die witterungsbedingt erhöhte Brandgefahr hingewiesen. Da auch das Betreten des Geländes widerrechtlich erfolgte wurde zusätzlich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstellt.

Trunkenheit im Verkehr Am 24.04.2020 um 22:40 Uhr wurde in der Schwicheldter Straße in Peine ein 33jähriger Fahrer eines Skoda Octavia angehalten. Der Fahrer stand unter dem Einfluß alkoholischer Getränke. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,14 %. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Am 24.04.2020 um 13:15 Uhr kam es auf dem Neuen Weg in Dungelbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Unfallverursacherin stieß beim Vorbeifahren gegen einen geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da der Unfall durch Zeugen beobachtet wurde konnte die Verursacherin später angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Aufmerksame Zeitungsausträgerin Am 24.04.2020 bemerkte eine Zeitungsausträgerin in Stederdorf, dass bei einer älteren, alleinstehenden Dame ungewohnter Weise die Zeitung des Vortages noch im Briefkasten steckte. Daraufhin sprach sie einen Nachbarn an, der die Polizei informierte. Die eintreffenden Beamten konnten durch die Tür mit der Frau wohnen, die in der Küche gestürzt war. Die Beamten gelangten durch eine nicht verriegelte Tür in das Wohnhaus und forderten einen Rettungswagen an. Die Frau wurde unterkühlt, aber ohne ernsthafte Verletzungen angetroffen und zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Peine gebracht.

