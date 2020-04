Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 24. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Fahrrad entwendet, anderes Fahrrad zurückgelassen

Freitag, 17.04.2020, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr

Am Freitag letzter Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Damenrad, Citystar mit einer 7-Gang Nabenschaltung von einem Garagenhof an der Franz-Kaufmann-Straße in Schladen. Am Tatort blieb dafür ein älteres rotes Damenrad (beigefügtes Foto) zurück. Die Polizei Schladen erbittet Hinweise unter 05335 / 929660.

