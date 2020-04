Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.04.2020

Peine (ots)

Unbekannte bespuckte Kundin

Peine. Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, wurde eine 61-jährige Sarstedterin in einem Bekleidungsgeschäft in der Breiten Straße bespuckt. Eine derzeit unbekannte Frau betrat das Geschäft zunächst mit einem Mundschutz, zog diesen im Geschäft jedoch herunter. Aus bislang unbekannten Beweggründen sprang sie die 61-jährige Kundin an, bespuckte sie und floh anschließend in unbekannte Richtung.

Die unbekannte Täterin konnte folgendermaßen beschrieben werden: - Etwa 27 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Kurze, mittelblonde Haare - Markante, hellgrüne Augen - Bekleidet mit einer leichten, gelben Outdoor-Jacke, - Dunklen Jeans - Und weißen Sneakers

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Einbrüche in Seniorenheime

Peine. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 16:45 Uhr, bis Donnerstag, 06:25 Uhr, gewaltsam in die Büroräumlichkeiten eines Seniorenheims in der Straße "Windmühlenwall" ein. Sie entwendeten Bargeld und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 04:55 Uhr. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in mehrere Räumlichkeiten eines Seniorenheims in der Feldstraße ein und durchsuchten sie offenbar nach möglichem Diebesgut. Anschließend entfernten sie sich unerkannt und ohne etwas zu entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein

Peine. Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 34-jähriger Rollerfahrer aus Peine in der Duttenstedter Straße durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Peiner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Dem Fahrer wurde im Klinikum Peine eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Unbekannter flüchtete nach Verkehrsunfall

Peine. Am Donnerstag, zwischen 00:00 Uhr und 10:55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Schwarzer Weg". Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Schwarzen Weg in Richtung "Schützenplatz", als er aus bislang unbekannter Ursache eine Fußgängerampel touchierte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und ruft zur Vorsicht auf

Im Landkreis Peine kommt es derzeit wieder vermehrt zu Anrufen von Trickbetrügern. Daher möchte die Polizei sensibilisieren und auf Betrugsmaschen wiederholt hinweisen. Insbesondere ältere Menschen werden oftmals Opfer einer solchen Straftat. Bitte vertrauen Sie nicht auf Anrufer, die versuchen, Ihr Vertrauen durch Vorspielen von Notlagen zu gewinnen. Derzeit kommt es ebenfalls zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Gehen Sie bitte keinesfalls auf Geldforderungen oder Nachfragen zu Wertgegenständen ein. Derzeit nutzen Betrüger auch die Corona Pandemie aus. Sie geben sich u.a. als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus und versuchen in Ihre Wohnung zu gelangen, da z.B. ein Test durchgeführt werden müsste. Weiterhin werden auch Desinfektionsmittel und Schutzmasken durch nicht angeboten. Die angeblichen Firmen existieren jedoch nicht - es handelt sich hier um "Fake Shops" Bitte erkundigen Sie sich daher immer nach dem Namen und der Telefonnummer der Anrufer und rufen diese stets zurück. Bitte erkundigen Sie sich auch bei Ihrer Polizei und bitten uns um Rat und Hilfe.

Wertvolle Tipps und Informationen erhalten Sie auch auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell