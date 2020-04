Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 24. April 2020:

Wolfenbüttel: Papiertonne in Brand gesetzt

Freitag, 24.04.2020, gegen 04:00 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde am frühen Freitagmorgen der Inhalt einer Papier-tonne in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden, die Kunststofftonne wurde vollständig zerstört. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Remlingen: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Freitag, 24.04.2020, gegen 02:30 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am frühen Freitagmorgen in Remlingen, Hoher Weg, einen Autofahrer, welcher zuvor mit seinem PKW von Wolfenbüttel in Richtung Remlingen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte die Beamten eine mutmaßliche Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung des 35-jährigen Fahrers fest. Eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht nach Zeugenhinweis geklärt

Donnerstag, 23.04.2020, 11:45 Uhr

Eine Zeugin informierte am Donnerstagmittag die Polizei, dass sie beobachtet hätte, wie eine Autofahrerin mit ihrem PKW beim Rückwärtseinparken auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wolfenbüttel einen dort geparkt abgestellten Mercedes touchiert und beschädigt hatte. Anschließend habe sich die Verursacherin von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro weiter zu kümmern. Aufgrund der Hinweise der Zeugin konnte ein 81-jährige Autofahrerin als mutmaßliche Verursacherin ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

