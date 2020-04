Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 23. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wendessen: fünf Gartenlauben aufgebrochen

Dienstag, 21.04.2020, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 22.04.2020, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochfrüh gelangten unbekannte Täter jeweils nach Aufbrechen der Eingangstüren in fünf Gartenlauben im Kleingartenverein in Wendessen, Am Friedhof, ein. Aus den Lauben wurde verschiedenste Gegenstände, so zum Beispiel Bohrmaschinen, eine Kreissäge, und auch ein Fernseher entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bereits Anfang April hatten unbekannte Täter eine Vielzahl von Gartenlauben in Groß Denkte aufge-brochen (bereits berichtet). Ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW Seitenscheibe eingeschlagen

Mittwoch, 22.04.2020, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen am Mittwochnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, die Seitenscheibe der Fahrerseite eines zum Parken in der Straße Am Exer abgestellten weißen VW UP ein. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

