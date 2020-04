Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.04.2020

Peine (ots)

Schlüsselbund aus Bagger gestohlen

Rietze. Am Dienstag, zwischen 11:35 Uhr und 14:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter offenbar eine Sicherheitsscheibe des Baggers einer Baufirma ein und entwendeten einen Schlüsselbund mit einem Tankchip. Der Bagger stand auf der Verbindungsstraße zwischen Rietze und Eickenrode neben der Erse geparkt. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edemissen, Telefon 05176/976480, zu melden.

Einbruch in Baumarkt

Stederdorf. In der Zeit von Dienstag, 07:30 Uhr, bis Mittwoch 14:20 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Außenbereich eines Baumarkts in der Caroline-Herschel-Straße ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Diebe versuchten in Einfamilienhaus einzubrechen

Vöhrum. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 16.04.2020, 17:00 Uhr, bis zum 22.04.2020, 07:45 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Am Sportplatz" einzudringen. Dies gelang den Tätern aus bislang unbekannter Ursache nicht. Sie konnten sich anschließend unerkannt entfernen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Beifahrertür eines KIA beschädigt

Peine. Unbekannte Täter beschädigten, in der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 06:000 Uhr, die Beifahrertür eines am Straßenrand geparkten KIA Picanto. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt und in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

